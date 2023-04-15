Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев: «Казахи и чеченцы всегда будут близкими и братскими народами»
Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев ответил на сообщение болельщика из Чеченской Республики.
Болельщик оставил к посту Адиева в социальных сетях комментарий, в котором поддержал сборную Казахстана.
«Брат мой! Мы молимся чтоб вы ворвались в Европу. Уважение всей сборной Казахстана, Чечня с вами», – написал пользователь соцсети.
Адиев поблагодарил земляка за поддержку.
«Всегда приятно чувствовать поддержку от своих земляков! Казахи и чеченцы всегда будут близкими и братскими народами!», – написал Адиев.
Сборная Казахстана в марте стартовала в квалификации ЧЕ-2024 поражением от Словении (1:2) и победой над Данией (3:2).
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