Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев: «Казахи и чеченцы всегда будут близкими и братскими народами»

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев ответил на сообщение болельщика из Чеченской Республики.

Болельщик оставил к посту Адиева в социальных сетях комментарий, в котором поддержал сборную Казахстана.

«Брат мой! Мы молимся чтоб вы ворвались в Европу. Уважение всей сборной Казахстана, Чечня с вами», – написал пользователь соцсети.

Адиев поблагодарил земляка за поддержку.

«Всегда приятно чувствовать поддержку от своих земляков! Казахи и чеченцы всегда будут близкими и братскими народами!», – написал Адиев.

Сборная Казахстана в марте стартовала в квалификации ЧЕ-2024 поражением от Словении (1:2) и победой над Данией (3:2).

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