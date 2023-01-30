Боец UFC Исмагулов о поражении от Царукяна: «Казахи не проигрывают, они получают опыт»

Боец UFC Дамир Исмагулов прокомментировал поражение в UFC в бою против Армана Царукяна.

– Если честно говорить, я перед поединком отравился. Не знаю, как это случилось. Я ел еду своего диетолога, и то, что мене давали в UFC. В ночь перед боем я проснулся из-за температуры и озноба. Вся постель была мокрая... Я бы не просил реванш, если бы понимал, что да, я действительно ему уступаю, и что проиграл по делу... Казахи обычно не проигрывают: либо выигрывают, либо получают опыт. Да, я получил опыт (улыбается), – сказал боец.

Напомним, что в последнем поединке Исмагулов потерпел поражение от российского бойца Армана Царукяна. Позже боец объявил о завершении карьеры, но в конце января рассказал, что у него остался еще один бой по контракту в UFC.

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