Дамир Исмагулов отреагировал на слова Царукяна: «Если бы не отравление, я бы вынес обоих в один вечер»

Боец UFC Дамир Исмагулов отреагировал на слова Армана Царукяна, который назвал бразильца Майканов более серьезным соперником, чем Дамир:

«В крайнем бою, я в действительности был никакой, полуживой… Если бы не отравился, или меня не отравили, я бы вынес обоих в один вечер. Я собираюсь вернуться в дело в июне и после того, как я снесу соперника, мы вернемся к ТОП-5-10»

Исмагулов проиграл Царукяну решением судей.

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