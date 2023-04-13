Айдар Махметов: «На мой взгляд Кабардиев близок к переходу в UFC»

Чемпион мира по ММА Айдар Махметов назвал казахстанцев, кто еще может быть подписан в UFC:

«В Naiza сейчас есть несколько ярких бойцов. На мой взгляд Магомед Кабардиев близок к переходу в UFC. За счет своей яркой манеры ведения боя в стойке. За ним я давно слежу, и мы тренировались даже вместе. Я раньше всегда над ним шутил, что Магомед – это первый дагестанец, у которого нет солидной борцовской базы. Кроме того, шансы есть и у Алиби Идриса. Сейчас уже три казаха оказались в одном дивизионе, и каждого нового нашего бойца будет сложнее подписать в эту же весовую категорию. Считаю, что Санжар Адилов также достоин контракта с лучшей лигой мира. Он ранее выступал в Naiza. Адилов и Идрис хорошо влились бы в наилегчайший вес, но захочет ли UFC видеть так много казахов в одной весовой категории? Жасулан Акимжан мог бы стать хорошим приобретением для UFC, но не знаю есть ли у него контакт с лигой. Думаю, что эти бойцы Naiza имеют большие шансы попасть в UFC»

На данный момент в UFC выступают Жалгас Жумагулов, Сергей Морозов, Шавкат Рахмонов, Дамир Исмагулов и Мария Агапова. А также уже официально подписаны Асу Алмабаев и Азат Максум.

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