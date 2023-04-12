Нурбек Карабала о будущем Алиби Идриса: «Ждем визу, сейчас готовим его»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала рассказал о планах на экс-чемпиона лиги Алиби Идрисе:

«Мы сейчас готовим Алиби Идриса, пока не буду говорить куда. В ближайшее время решится вопрос с визой. Мы ведем работу. Алиби, лично не для меня, не просто чемпион, а очень порядочный, сильный человек и боец. Будем стараться вести его»

Алиби является непобежденным бойцом, оставив свой пояс для Диаса Еренгаипова.

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