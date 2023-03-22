Алиби Идрис об участии в DWCS: «Мне отказали в визе»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Алиби Идрис Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Алиби Идрис в интервью «Вестнику ММА» рассказал о желании попробовать свои силы в DWCS и заработать контракт с UFC:

«Мы хотели в DWCS, но мне отказали в визе, сейчас Нурбек Карабала помогает оформить документы. Если получится, хочу попробовать свои силы там»

 

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