Алиби Идрис об участии в DWCS: «Мне отказали в визе»

Казахстанский боец ММА Алиби Идрис в интервью «Вестнику ММА» рассказал о желании попробовать свои силы в DWCS и заработать контракт с UFC:

«Мы хотели в DWCS, но мне отказали в визе, сейчас Нурбек Карабала помогает оформить документы. Если получится, хочу попробовать свои силы там»

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Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»