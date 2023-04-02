Бывший Чемпион NAIZA бросил вызов экс-чемпиону Fight Night

Экс-Чемпион лиги NAIZA, непобеждённый Алиби Идрис в социальных сетях бросил вызов бывшему чемпиону AMC Fight Night Вартану Асатряну:

«Давай сделаем этот бой и подарим фанатам хорошее шоу».

О планах на этот бой говорили президенты NAIZA Нурбек Карабала и AMC Fight Night Камил Гаджиев. Однако у Асатряна есть контракт на гран-при АСА, в рамках которого он 8 апреля подерется с бразильцем Алехандро Прайя.

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