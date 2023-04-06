Нурбек Карабала назвал следующего казахстанца в UFC: «Скорее всего Кабардиев. Им заинтересованы»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала назвал следующего казахстанского бойца, подписанного в UFC:

«Скорее всего Магомеда Кабардиева подпишут следующим. Дальше Алиби Идрис, но Магомедом уже заинтересованы, Шон Шелби говорил о нем, видели его нокаут. Пока проблема – его паспорт»

Магомед является чемпионом NAIZA в легком весе, а также финалистом гран-при «Наше Дело».

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