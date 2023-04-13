Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Елена Рыбакина обменялись подарками

Теги Олимпийский теннисный турнир Елена Рыбакина Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Теннисистка Елена Рыбакина встретилась с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Глава государства принял теннисистку Елену Рыбакину. Касым-Жомарт Токаев поздравил победительницу Уимблдона с блестящими выступлениями на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами, поблагодарив ее за мастерство и несгибаемую волю к победе», – говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

Спортсменка получила в подарок от главы Казахстана часы с гравировкой и платок. Рыбакина в ответ подарили Токаеву книгу со своим автографом.

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