Озвучен заработок Елены Рыбакиной за три месяца в 2023 году

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграла на семи турнирах в 2023 году.

В январе она играла в Австралии — на двух турнирах в Аделаиде, а затем на Australian Open. За первые два турнира Рыбакина суммарно заработала 18 645 долларовэ

На Открытом чемпионате Австралии по теннису ей удалось дойти до финала, за что она получила 1 121 250 долларов. Затем казахстанка играла в ОАЭ: на турнире в Абу-Даби она заработала 21 075 долларов, в Дубае — 31 650 долларов.

После этого Рыбакина успешно выступила в США: она выиграла турнир в Индиан-Уэллсе — ее гонорар составил 1 262 220 долларов и дошла до финала турнира в Майами — за это она получила 662 360 долларов.

Таким образом, на данный момент суммарный заработок Елены Рыбакиной в 2023 году составляет 3 117 200 долларов.

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