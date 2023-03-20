Елена Рыбакина: «Самая большая цель – стать первой ракеткой мира»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы над Ариной Соболенко в финале в Индиан-Уэллс рассказала о дальнейших целях в карьере.

- Теперь вы подниметесь на седьмое место в рейтинге. Чего вы действительно надеетесь достичь через несколько лет в этом виде спорта?

– Думаю, что самая большая цель – это, конечно, стать первой ракеткой мира. Впереди еще долгий путь. Так что это своего рода конечная цель, я бы сказала так. На данный момент я занимаю седьмое место, но вы знаете, как быстро меняется рейтинг. Поэтому мне нужно всегда сосредотачиваться на следующем турнире, на котором я выступаю. Да, я просто стараюсь не думать так сильно о рейтинге, особенно сейчас, когда до него еще далеко (улыбается).

- Вы следите за гонкой на Итоговый турнир, возможно, более пристально, чем за рейтингом по итогам 52 недель?

– Не совсем. Я знаю, что теперь я вторая в гонке, я так думаю. Но, я имею в виду, это только начало года, так что впереди еще много турниров. Я думаю, что поначалу это ничего не значит.

Напомним, Рыбакина обыграла Арину Соболенко в финале в Индиан-Уэллс. Представительница Казахстана взяла четвертый титул в карьере и первый – на уровне WTA 1000.