Елена Рыбакина: «Самую большую поддержку получаю из Казахстана»

Теги WTA BNP Paribas Open Арина Соболенко Елена Рыбакина Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила, ощущает ли она поддержку фанатов. 

– Вы начали играть за Казахстан... Сколько поддержки вы получаете от российских фанатов? Поменялось отношение, или сторонников с России все еще много? Особенно после побед. 

– Я получаю поддержку со всего мира, но больше всего – с Казахстана. Первый раз, когда я ее сильно почувствовала – Олимпиада, когда я играла, но не было особо много людей. Но я получила много сообщений. Так что я думаю, что получаю поддержку со всего мира, но больше всего – из Казахстана, – сказала Рыбакина.

Напомним, Рыбакина обыграла Арину Соболенко в финале в Индиан-Уэллс. Представительница Казахстана взяла четвертый титул в карьере и первый – на уровне WTA 1000.            

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