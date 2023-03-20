Елена Рыбакина: «Самую большую поддержку получаю из Казахстана»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила, ощущает ли она поддержку фанатов.

– Вы начали играть за Казахстан... Сколько поддержки вы получаете от российских фанатов? Поменялось отношение, или сторонников с России все еще много? Особенно после побед.

– Я получаю поддержку со всего мира, но больше всего – с Казахстана. Первый раз, когда я ее сильно почувствовала – Олимпиада, когда я играла, но не было особо много людей. Но я получила много сообщений. Так что я думаю, что получаю поддержку со всего мира, но больше всего – из Казахстана, – сказала Рыбакина.

Напомним, Рыбакина обыграла Арину Соболенко в финале в Индиан-Уэллс. Представительница Казахстана взяла четвертый титул в карьере и первый – на уровне WTA 1000.