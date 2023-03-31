Али Кабдулла дебютировал победой нокаутом в One

Казахстанский боец Али Кабдулла в дебютном бое в лиге One выиграл техническим нокаутом в 3 раунде у бразильца Алиссона Барбоса.

Возможно, благодаря этой победе Али получит долгосрочный контракт с сингапурской лигой, где на данный момент выступает лишь один представитель Казахстана – Кайрат Ахметов.

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