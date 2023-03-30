Где и во сколько смотреть дебютный бой Али Кабдуллы в ONE

Теги MMA ONE Championship Sports.ru - Казахстан Али Кабдулла Спорт Казахстана

В пятницу, 31 марта, казахстанский боец Али Кабдулла (7-1-1) будет биться за контракт с сингапурской лигой ONE.

Али выступит на турнире ONE Friday Fights 11 в Бангкоке, яркое выступление может позволить подписать контракт с сильнейшей азиатской лигой.

Бой Али с бразильцем Алиссоном Барбосой открой турнир, который начнется в 17:00 по времени Астаны.

Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть в кабельных сетях в эфире канала «Матч ТВ», а также на канале ONE Championship на YouTube.

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