Камил Гаджиев про Алиби Идриса: «Ребятам с маленьких весов тяжелее стать звездами, ему нужны большие бои»

Президент AMC Fight Night Камил Гаджиев про экс-чемпиона NAIZA Алиби Идриса:

«Мне в свое время наш спортивный директор предлагал Алиби Идриса. Молодой пацан. Ребятам с маленьких весов тяжелее стать звездами, но опыт Жумагулова показывает, что можно это сделать. Нужны большие бои. Он сегодня чемпион NAIZA, но пока не будет большого сумашедшего боя, его большая аудитория не узнает. Сделайте ему бой с Али Багаутдиновым или еще с кем-то с именем, такие истории ему нужны»

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