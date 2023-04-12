Шахрияр Аббасов о лиге NAIZA: «Они проводят работу четко, как в UFC»

Тренер Наримана Аббасова Шахрияр оценил уровень казахстанской лиги NAIZA:

«NAIZA – неплохая организация, мы были на турнире, у них очень высокий уровень организации. Была смена локации, зала, но ребята провели работу четко, как в UFC. Если они так пойдут, то в СНГ они будут одной из лучших организаций»

В UFC будет новый боец из Казахстана: Азат Максум готовится покорять сильнейшую в мире лигу

Рахмонов – о словах Чимаева про шакала: «Он должен себе это сказать»

Асу Алмабаев: «Мой контракт с UFC рассчитан на 4 боя»