Шахрияр Аббасов о лиге NAIZA: «Они проводят работу четко, как в UFC»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Нариман Аббасов Спорт Казахстана

Тренер Наримана Аббасова Шахрияр оценил уровень казахстанской лиги NAIZA:

«NAIZA – неплохая организация, мы были на турнире, у них очень высокий уровень организации. Была смена локации, зала, но ребята провели работу четко, как в UFC. Если они так пойдут, то в СНГ они будут одной из лучших организаций»

 

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