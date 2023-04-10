Асланбек Бадаев о лиге NAIZA: «Нужно понимать, что драться с Рафиковым или драться с Дакаевым – это разные истории»

Теги MMA ACA Sports.ru - Казахстан Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Нариман Аббасов Спорт Казахстана

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев сравнил российскую лигу с NAIZA:

«На меня мой друг Нурбек Карабала обиделся, когда я назвал NAIZA маленькой лигой. Естественно, если брать в целом, она не маленькая, но она меньше, чем AMC Fight Night и меньше АСА. И было это сказано в данном контексте. Они проделывают хорошую работу, они наши браться по вере, по ММА, хорошая команда. Безмерное уважение им за то, что они делают, но они меньше, чем АСА. И мы меньше, чем UFC. Это нам тоже не нравится, но это факт. Отдельные бои Аббасова против Кабардиева и Фаниля Рафикова – это будет громко, но тот же Рафиков, который выступал за клуб «Ахмад», в нашей лиге. И мы понимаем, что он ушел из АСА после трех поражений, и драться с ним или драться с Мехди Дакаевым – это разные истории. Кабардиев – сильный боец, но пока он не на том уровне, чтобы его сравнивать с топами лиги АСА»

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