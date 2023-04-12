Тренер Жумагулова о ближайшем бое Жалгаса: «Постараемся не доводить дело до партера»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Тренер Жумагулова Айбек Шокпутов о ближайшем бое Жалгаса против бразильца Рафаэля Рамоса Эстевама:


«В сети практически нет боев с участием бразильца. Поэтому пока трудно оценить весь его боевой арсенал, за исключением работы в партере. Сейчас с Жако отрабатываем некоторые тактические тонкости, постараемся не доводить дело до партера. Понятно, что бразилец во время поединка будет переть вперед, но в любом случае надо постараться выигрывать этот бой. Других вариантов у нас попросту нет»

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