Жумагулов о подготовке к бою: «Один из спарринг-партнеров Адриано Мораес»

Боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал о подготовке к бою, который состоится 7 мая:

«У меня, много спарринг-партнеров. Один из них экс-чемпион ONE Championship Адриано Мораес. Чувствую себя хорошо, многое изменил в своей подготовке. Сейчас понемногу прибавляю обороты, но стараюсь не форсировать, чтобы раньше времени не выйти на пик формы»

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