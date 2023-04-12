Эксперт: «Жалгас Жумагулов – самый невезучий парень в UFC»

Британский журналист Бен Смит прокомментировал карьеру казахстанца Жалгаса Жумагулова в UFC.

«Жалгас – самый невезучий парень в UFC. Ему не везет с соперниками, с боями. Три спорных поражения, а также проблемы с соперниками. Сейчас ему дают дебютанта. Такое ощущение, что в UFC к нему относятся очень прохладно. Он словно разменная монета. Вероятно, это будет последний бой в промоушене для него. Хотелось бы увидеть яркую победу от казахстанца. Он заслужил большего», – заявил эксперт.

6 мая пройдет 288-й турнир UFC, на котором выступит Жумагулов. Изначально он должен был драться с Натаном Манессом. Но тот снялся с поединка, а новым соперником «Жако» стал небитый бразилец Рафаэль Эстевам.

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