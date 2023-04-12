Жалгас Жумагулов о своем будущем в UFC: «Предложат контракт – останусь, но сейчас сфокусирован на предстоящем бое»

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов рассказал о своем будущем после последнего боя в UFC:

«Насчет контракта — конечно, если предложат, останусь. Но сейчас сфокусирован только на предстоящем бое»

Он проведет бой 7-го мая против бразильца Рафаэля Эстевама.

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