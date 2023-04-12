Жумагулов оценил соперника: «В основном борется, переводит в партер»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов оценил своего следующего оппонента бразильца Рафаэля Эстевама:

«Бразильца дали. Он должен был 22 апреля драться. У него соперник снялся — и нас вместе свели. Молодой боец без поражений, в основном борется. В ноги заходит, в партер переводит»

Изначально противостоять Жумагулову 6 мая на UFC 288 в Ньюайрке, штат Нью-Джерси, США, должен был американец Нэйт Мэнесс, однако он снялся с поединка из-за полученной травмы. Рафаэль Эстевам в 11 профессиональных боях в ММА одержал 11 побед.

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