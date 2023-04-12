Жумагулов оценил соперника: «В основном борется, переводит в партер»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов оценил своего следующего оппонента бразильца Рафаэля Эстевама:

«Бразильца дали. Он должен был 22 апреля драться. У него соперник снялся — и нас вместе свели. Молодой боец без поражений, в основном борется. В ноги заходит, в партер переводит»

Изначально противостоять Жумагулову 6 мая на UFC 288 в Ньюайрке, штат Нью-Джерси, США, должен был американец Нэйт Мэнесс, однако он снялся с поединка из-за полученной травмы. Рафаэль Эстевам в 11 профессиональных боях в ММА одержал 11 побед.

В UFC будет новый боец из Казахстана: Азат Максум готовится покорять сильнейшую в мире лигу

Рахмонов – о словах Чимаева про шакала: «Он должен себе это сказать»

Асу Алмабаев: «Мой контракт с UFC рассчитан на 4 боя»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий