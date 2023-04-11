Жумагулов о бое с Эстеваном: «Соперник новый, задачи прежние»
Казахстанский боец Жалгас Жумагулов UFC прокомментировал анонс его нового соперника – Рафаеля Эстевана:
«Соперник новый, задачи прежние», – написал Жумагулов в Instagram.
Изначально он должен был драться с американцем Натаном Манессом, но тот получил травму. Бой пройдет 7 мая.
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