Рахмонов о тяжелых временах: «Когда только приехали в Казахстан, жили впятером на кухне однокомнатной квартиры.

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов вспомнил тяжелые времена, связанные с переездом из Узбекистана в Казахстан:

Когда только приехали в Казахстан сначала, как будто на другую планету попали, потому что не знали языка — русского не знали и по-казахски хорошо не говорили. Просто в том месте, где мы жили, были только узбекские школы, и я закончил школу на узбекском. Поэтому нам немного тяжело было в Караганде, особенно в плане языка тяжело было что-то объяснить. Когда только приехали в Караганду, у нас было совсем маленькое жилье — мы жили на кухне однокомнатной квартиры. Впятером мы жили там. Тесно было на самом деле, очень тяжело было. Конечно, в плане документов немного родственники помогали. Тогда прописаться у них дома было счастьем. Так то, кто нас знал тогда в Казахстане? Сейчас так думаю, куда бы я ни поехал, везде встречают с почетом, дарят лошадей. Мне это даже не верится иногда. Помню, как мы все собрали деньги и купили однокомнатную квартиру в Караганде. Очень радовались тогда»

В UFC будет новый боец из Казахстана: Азат Максум готовится покорять сильнейшую в мире лигу

Рахмонов – о словах Чимаева про шакала: «Он должен себе это сказать»

Асу Алмабаев: «Мой контракт с UFC рассчитан на 4 боя»