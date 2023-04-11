Шавкат Рахмонов о разговоре с Президентом Казахстана: «Обсудили возможность показа UFC на казахстанских каналах»

Боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал о беседе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым:

«Мы просто поближе познакомились. Я не задавал много вопросов, потому что был у него впервые. Немного поговорили. Обсудили с президентом возможность показа UFC на казахстанских телеканалах. Неважно, мой бой или бои других парней. Фанаты очень долго ждут, столько часов. Но на наших каналах бои не показывают. Есть трансляции, но не все могут их купить. Поговорили о том, что было бы правильно, если бы это транслировалось на нашем телевидении»‎.

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