Шавкат Рахмонов: «Бывают и те, кто не хочет признавать, что я – казах»

Боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов рассказал о критике в интернете.

– Есть люди, которые пишут плохое. Всякое могут писать. Те, кто много читают, понимают. Раньше я не понимал и думал, за что меня не любят, что я сделал этому человеку? Я из простой семьи, не ребенок богатого человека, своим трудом добился в жизни всего. И мне пишут такие комментарий.

– Пишут о том, что ты приехал из Узбекистана?

– Да. Бывают и те, кто не хочет признавать, что я — казах.

– Ты же везде говоришь, что ты – казах.

– Ну, кто не хочет понимать, не поймет, – сказал боец в интервью youtube-каналу телеведущей Ляйла Султанкызы.

Напомним, семья Рахмонова переехала в Казахстан из Узбекистана, когда бойцу исполнилось 16 лет.

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