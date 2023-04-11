Боранбаев вспомнил бой с Рахмоновым: «Каждый тычок был, будто сильный удар»

Казахстанский боец ММА Адиль Боранбаев вспомнил бой в 2016 году против молодого Шавката Рахмонова:

«Не то, чтобы отговорки, но на тот поединок мне также предложили выйти лишь за две недели и предоставили хорошие финансы. Тогда у Шавката, если не ошибаюсь, снялся соперник, поэтому я выскочил на замену. У меня очень много таких случаев. Помню, что как такого настроя на бой не было, и каждый тычок был для меня чувствительным, будто пропускал сильный удар».

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