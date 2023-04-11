Саид Сапаров про Шавката: «Было бы логично увидеть бой Рахмонов – Усман»

Тренер зала Kill Cliff Саид Сапаров рассказал о шансах Шавката Рахмонова на титульный бой:

«Однозначно, он громко заявил о себе в крайнем поединке и лишний раз доказал, что пришел в UFC за поясом, думаю, что через один, максимум два боя, он может получить титульник. Нужно понимать, что UFC это огромный механизм и там мало быть просто киллером, нужно завоевывать аудиторию, давать интервью на английском. Не забывайте, что есть ветераны кто так же ждет своего часа, это Гилберт Бернс, Белал Мухаммад. Поскольку титульный бой назначен Эдвардс – Ковингтон, а Дана Уайт объявил, что следующий в очереди Бернс, то логично было бы увидеть Шавката против Камару Усмана либо Белала. Все встанет на свои места, как только пройдёт очередной бой за титул в этом весе»

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