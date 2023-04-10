Чимаев обратился к казахстанцам после перепалки с Рахмоновым: «Чеченцы и казахи всегда были братьями»

Боец UFC Хамзат Чимаев обратился к казахстанцам по ситуации с перепалкой в социальных сетях с Шавкатом Рахмоновым:

«Ассаламу Алейкум. Чеченцы и казахи всегда были братьями, я желаю вам всем здоровья, счастья, любви, благополучия, пусть Всевышний в этот месяц Рамадан принесет вам много бараката, в каждом народе есть люди, которые недалекого ума, им тоже пожелаем всего хорошего, пусть всевышний направит их на тот путь, где они будут объединять наши народы, а не разделять их, Иншааллах постараюсь в скором времени приехать в Казахстан и порадовать своих братьев», — написал Чимаев на своей странице в Instagram.

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