Чимаев обратился к казахстанцам после перепалки с Рахмоновым: «Чеченцы и казахи всегда были братьями»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Боец UFC Хамзат Чимаев обратился к казахстанцам по ситуации с перепалкой в социальных сетях с Шавкатом Рахмоновым:

 «Ассаламу Алейкум. Чеченцы и казахи всегда были братьями, я желаю вам всем здоровья, счастья, любви, благополучия, пусть Всевышний в этот месяц Рамадан принесет вам много бараката, в каждом народе есть люди, которые недалекого ума, им тоже пожелаем всего хорошего, пусть всевышний направит их на тот путь, где они будут объединять наши народы, а не разделять их, Иншааллах постараюсь в скором времени приехать в Казахстан и порадовать своих братьев», — написал Чимаев на своей странице в Instagram.

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2 комментария

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varlan
Все правильно сказал, казахи братья вайнахам. В трудную минуту приняли и приютили, а это никогда не забудется. Уважение казахам
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Нур Гали
Ну всё спасибо братан обнял поднял всё ништяк от души братка рахмет рахмет сау бол волейбол баскетбол гандбол футбол анау мынау сыир бузау узен блесен гой видал туда сюда видал там джин га бам тудыги дыги дыги дан тангуро тынга дан дам
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