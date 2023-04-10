Чемпион Hardcore Арышев о бое Чимаев – Рахмонов: «В партере у Хамзата будет небольшое преимущество»

Чемпион лиги Hardcore, боец лиги AMC Fight Night Дмитрий Арышев поделился своим мнением о возможном поединке между Хамзатом Чимаевым и Шавкатом Рахмоновым:

«Если такой бой состоится, то шансы на победу будут равные: 50 на 50. Оба бойца довольно впечатляющие, универсальные. Но, кажется, что в борьбе Чимаев лучше. В партере у Хамзата будет небольшое преимущество. Я бы с удовольствием посмотрел их поединок. К тому же, они уже сами начали раскачивать бой, подкалывают друг друга, задевают в соцсетях, в какой-то степени даже переходят на оскорбления. Личный момент будет присутствовать»

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