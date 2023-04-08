Рахмонов обратился к фанатам: «Уважайте друг друга, неважно какой национальности»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов выступил с напутствием к фанатам ММА:

«Скажу братьям вот что. Когда пишете комментарий, не ругайтесь друг с другом. Некрасиво будет а то. Уважайте друг друга. Неважно какой национальности человек, мы его уважаем. Когда выходим на бой, мы — соперники. Главное, чтобы не допускали. Мы никого не боимся и не боялись никогда»

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