Стивен Батлер про Алиханулы: «Он хорош, но я никого не боюсь»

Теги WBO бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Соперник казахстанского боксера Жанибека Алимханулы по защите титула WBO Стивен Батлер оценил соперничество с казахстанцем:

«Могу сказать, что он очень хорош. Что касается его слабых мест, то я оставлю это в тайне. Я никого не боюсь и хочу стать чемпионом, в этом и кроется причина того, что я принял вызов»

Их бой пройдет в мае 2023 года.

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