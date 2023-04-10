Стивен Батлер про Алиханулы: «Он хорош, но я никого не боюсь»
Соперник казахстанского боксера Жанибека Алимханулы по защите титула WBO Стивен Батлер оценил соперничество с казахстанцем:
«Могу сказать, что он очень хорош. Что касается его слабых мест, то я оставлю это в тайне. Я никого не боюсь и хочу стать чемпионом, в этом и кроется причина того, что я принял вызов»
Их бой пройдет в мае 2023 года.
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