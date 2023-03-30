Жанибек Алимханулы о бое с Батлером: «Все убежали от меня в страхе»

Теги WBO бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (13-0, 8 KO) прокомментировал анонс боя против опытного канадца Стивена Батлера(32-3-1, 26 KO).

«Все средневесы убежали от меня в страхе, поэтому я выражаю признательность Стивену за согласие на бой. Я хочу объединить все титулы в дивизионе, но я не могу заглядывать за спину Батлеру. Он жесткий и сильный соперник, я с нетерпением жду возможности подарить незабываемое шоу для фанатов в Стоктоне и у экранов ESPN»

Этот бой станет второй защитой титула для Жанибека.

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