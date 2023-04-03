Жанибек Алимханулы: «Не было времени праздновать день рождения. Подготовка к бою идет полным ходом»

Чемпион мира WBO в среднем весе, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы признался, что не отмечал свой юбилей в связи с напряженным графиком подготовки к следующему бою.

«Не было времени праздновать день рождения. Тысячи благодарностей всем братьям, кто меня поздравил! 13 мая мы покажем миру «Казахский стиль». Подготовка идет полным ходом», - написал Жанибек в социальных сетях под фотографией с тренировки.

1 апреля Алимханулы исполнилось 30 лет. В настоящее время спортсмен проводит тренировочный лагерь перед боем с канадцем Стивеном Батлером, который состоится 13 мая в Стоктоне, штат Калифорния.

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