Чемпион WBO Жанибек Алимханулы опубликовал свое детское фото

Чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (13-0, 8 KO) поделился с поклонниками своей детской фотографией.

Напомним, следующим соперником казахстанца станет канадец Стивен Батлер (32-3-1, 26 KO). Бой состоится 13 мая в Стоктоне (штат Калифорния, США).

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