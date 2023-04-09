Нурданбек проиграл нокаутом Гарсии
Этнический казах из Китая Шайлан Нурданбек провел свой пятый бой в UFC.
В первом раунде Шайлан отправил в нокдаун Стива Гарсию, однако во втором раунде уже сам улетел в нокаут.
Таким образом, рекорд в UFC Нурданбека 3-2.
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