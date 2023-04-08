Рахмонов назвал главные качества мужчины: «Честь и спокойный характер»

Боец UFC Шавкат Рахмонов на встрече с фанатами в Туркестане назвал главные качества настоящего мужчины:

«Первое качество — честь. Сколько бы ни было денег, ты не можешь все купить. Второе — быть честным. Третье качество — спокойный характер», — сказал Рахмонов на встрече с фанатами.

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