Рахмонов назвал главные качества мужчины: «Честь и спокойный характер»
Боец UFC Шавкат Рахмонов на встрече с фанатами в Туркестане назвал главные качества настоящего мужчины:
«Первое качество — честь. Сколько бы ни было денег, ты не можешь все купить. Второе — быть честным. Третье качество — спокойный характер», — сказал Рахмонов на встрече с фанатами.
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