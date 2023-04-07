Чемпион AMC Fight Night Бикрев анонсировал бой с Дазаевым: «Бой пройдет в конце мая»

Теги AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев Sports.ru - Казахстан Гойти Дазаев Спорт Казахстана

Чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев заявил, что в мае проведет защиту пояса с казахстанцем Гойти Дазаевым:

«Мой следующий бой пройдет в конце мая с Гойти Дазаевым. Пока нет конкретной даты, идут переговоры по площадке. Признаюсь, были разговоры и с RCC, и АСА, но предложения как‑то не заинтересовали. Есть предложения и от Pravda. Но сейчас сконцентрирован на защите пояса. А далее уже будем что‑то обсуждать»

Бойцы уже встречались. В апреле 2021 года Бикрев выиграл у Дазаева техническим нокаутом.

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