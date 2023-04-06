Менеджер Ашимова о профиле бойца на сайте UFC
Менеджер Армана Ашимова Саят Абдрахманов сообщил, что скорее всего, профиль бойца на официальном сайте UFC появился из-за технической ошибки.
Арман пока не подписан в лигу.
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