Менеджер Морозова о карьере Сергея: «UFC предлагают ему хорошие бои, но Серега хочет уделить время семье»

Менеджер Сергея Морозова Саят Абдрахманов в интервью «Спорту Шредингера» рассказал о карьере казахстанского бойца:

«По Серёге без изменений. UFC в нем заинтересованы, предлагают ему хорошие бои. Но у Серёги сейчас такой период, что он в принципе хочет отойти немного от боев, уделить время семье. Я считаю, это самое главное, и стоит на первом месте. Отношусь к этому с пониманием. Поэтому посмотрим. Если он захочет вернуться, то без проблем ему организуем бой. Если нет — то тоже [без проблем]. Самое главное, чтобы он был счастлив, доволен своим положением, а бои, спорт — это все на втором месте»

Шавкат Рахмонов задушил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе. Казахстанец – в шаге от титульного боя!

Дана Уайт – Шавкату Рахмонову: «Это была гребаная война, мужик»

Махачев о победе Рахмонова: «Сегодня на высоте»