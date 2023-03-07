Саят Абдрахманов о подписании Азата Максума в UFC: «UFC заинтересован в нем»

Менеджер казахстанских бойцов Саят Абдрахманов в интервью «Спорт Шредингера» рассказал о возможном скором подписании в UFC непобежденного казахстанца Азата Максума:

«То, что от Азата требуется, он делает. Продолжает выступать, побеждает. У него отличный рекорд, непобежденный. Уже чуть меньше года ведется общение насчет него [с UFC]. Матчмейкер в курсе за него. Матчмейкер сам даже спрашивал насчет Азата еще до того, как мы ему Азата предлагали. То есть матчмейкер сам интересовался. То, что зависит от нас, от меня, мы тоже делаем.

Недавно Азату одобрили петицию на рабочую визу [в США]. Он уже в шаге от получения рабочей визы, это тоже огромный шаг для подписания контракта с UFC. Рабочая виза — это возможность находиться и тренироваться в Штатах. И ты можешь в любое время на коротком уведомлении выступить, выйти на замену. Сейчас нет вопросов в том, заинтересован UFC или нет. UFC заинтересован в нем. Все зависит от доступного места в турнире, соперника и т.д. Сейчас нет смысла что-то анонсировать, забегать вперед. Всему свое время»

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