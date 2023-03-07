Менеджер Рахмонова о травме бойца: «Не настолько было критично, чтобы сниматься с боя против Нила»

Менеджер бойца UFC Шавката Рахмонова Саят Абдрахманов подтвердил, что Шавкат вышел на бой с Нилом с небольшой травмой.

«Да, были проблемы, еще до отмененного в январе боя. Не буду озвучивать какие проблемы, небольшая травма. Он не был готов полностью на 100%, но не настолько было все критично, чтобы сниматься с боя. Это обычная история для бойцов: они очень редко выходят полностью здоровыми», – сказал Абдрахманов в интервью «Спорту Шредингера».

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