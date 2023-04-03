Белал Мухаммад: «Рахмонов опасный боец, но для меня это все равно поединок с тем, кто стоит ниже в рейтинге»

Полусредневес UFC Белал Мухаммад (22-3) высказался против организации его боя с Шавкатом Рахмоновым.

«Когда сказали, что планируют устроить мой бой с Шавкатом – я подумал: «Что? О чем вообще речь?» Звоню своему менеджеру – мол, что происходит? Он говорит: «Брат, я не знаю».

Я никогда не избегаю тяжелых боев, всегда просил самые сложные матчи. Шавкат, конечно, идет на хорошей серии, но я недавно победил проспекта на подъеме с рекордом 15-0. Рахмонов опасный боец, но для меня это все равно поединок с тем, кто стоит ниже в рейтинге. С очередным бойцом, о котором в случае его проигрыша все скажут, что он просто не был так хорош, как все думали.

После того, как победил Брэди, я услышал: «Ох, Брэди отстой, он никто, и ты думаешь, что тебе дадут титульный бой?» А я сижу и думаю, что если бы победил Брэди, то титульник отдали бы ему. Он был бы следующим в очереди, ведь у него был бы рекорд 16-0 и все говорили бы, что он потрясающий.

Сейчас меня интересуют только те, кто стоят выше в рейтинге. А это Колби, Леон и Камару. Усман в прошлом бою не получил никакого урона и он планирует продолжать драться.

Надеюсь, Леон будет стоять на своем и откажется от поединка с Колби. Если это так, то я подерусь с Ковингтоном. Тогда вы услышите много трэш-тока, Колби ведет себя так, будто он лучший в мире боец. Ты провел лагерь недавно – здорово, давай подеремся в Майами! Давай встретимся в июне. Я готов драться в любое время, встречусь с Колби в следующем бою», – заявил Мухаммад.

Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт объявил, что бой Рахмонов – Мухаммад находится в разработке.

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