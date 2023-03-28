Белал Мухаммад о бое с Рахмоновым: «Почему мне снова придется драться c тем, кто ниже в рейтинге?»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Белал Мухаммад Спорт Казахстана

Белал Мухаммад прокомментировал возможный бой с Шавкатом Рахмоновым в рамках UFC.

«Почему мне снова придется драться c тем, кто ниже в рейтинге, с еще одним проспектом? Это действительно не имеет никакого смысла. Почему я единственный, кто дерется с нижестоящими бойцами в рейтинге, хотя впереди есть бойцы, которые вообще не дерутся?» – сказал Мухаммад.

Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт объявил, что бой Рахмонов – Мухаммад находится в разработке. 

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