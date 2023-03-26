Белал Мухаммад: «Бой с Шавкатом Рахмоновым – это шаг назад»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Белал Мухаммад Спорт Казахстана

Боец UFC Белал Мухаммад заявил, что не видит смысла в поединке с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

«Я смотрю на это так: выше меня в рейтинге только Камару Усман, а бой с Шавкатом, о котором говорит Дана, это шаг назад. Я только что побил непобежденного проспекта (Шона Брэди), а у Рахмонова даже нет громкого имени. Так что я собираюсь драться с Камару Усманом или с Гилбертом Бернсом, если он пройдет Хорхе Масвидаля», – заявил Мухаммад.

Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт объявил, что бой Рахмонов – Мухаммад находится в разработке. 

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