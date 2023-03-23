Белал Мухаммад о бое Рахмонов – Нил: «Это был безумный бой»

Топовый полусредневес Белал Мухаммад о бое Шавката Рахмонова и Джеффа Нила:

«Это был безумный бой, реально крутой. Я был там среди публики. Бой был своего рода «качелями», он немного напомнил поединок Хамзата Чимаева с Гилбертом Бернсом. Мы толком не знали, что представляет из себя этот парень, потому что он над всеми доминировал, а потом встретился с таким, как Джефф Нил, и они устроили войну. У этого парня есть не только доминирующие сабмишены и страйкинг, но он также обладает огромным духом. Он определенно один из топовых ребят в дивизионе», — сказал в интервью TMZ Sports Белал.

Рахмонов одержал победу удушающим в третьем раунде.

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