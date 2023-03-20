Президент Казахстана о победе Рыбакиной: «Наша спортсменка показала высокопрофессиональный уровень игры»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на турнире в Индиан-Уэллсе.

«Поздравляю Елену Рыбакину с уверенной победой на престижном турнире в Индиан-Уэллсе! Наша спортсменка показала высокопрофессиональный уровень игры, железный характер и высокую культуру спортивного поведения. Уверен, Елену ждут новые успехи на лучших кортах мира!», – написал Касым-Жомарт Токаев в Instagram.

Напомним, Рыбакина обыграла Арину Соболенко в финале в Индиан-Уэллс. Представительница Казахстана взяла четвертый титул в карьере и первый – на уровне WTA 1000.