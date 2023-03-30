Алехандро Менесес о поражении Турарову: «Большую часть раундов мы бились на равных»

Экс-чемпион мира по версии IBO в первом полусреднем весе мексиканец Алехандро Менесес (16-6, 9 KO) прокомментировал поражение от казахстанца Жанкоша Турарова (27-0, 20 KO).

«Это был жестокий бой. Мой соперник навязал мне энергозатратный бокс. Большую часть раундов мы бились на равных. Если бы я не пропустил 8-9-е раунды, то исход был бы иным. Однако я признаю поражение. Мой соперник был сильнее, быстрее и лучше. Я был против остановки боя, но доверяю своей команде. Я вернусь сильнее.

Я бы хотел провести с ним реванш, но не думаю, что это возможно в ближайшее время. Сейчас буду приходить в себя. Я хотел поблагодарить казахстанскую сторону за гостеприимство. Очень хорошо все было организовано. А Турарову я желаю успехов. Теперь он чемпион. Нужно защищать свой пояс. Я думаю, что у него есть хорошие перспективы. Если он захочет снова выйти со мной на ринг – я буду готов», – отметил Менесес.

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