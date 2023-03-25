Даурен Ермеков о бое Резников – Вартанян: «Артем может выиграть все пять раундов»

Чемпион Eagle FC Даурен Ермеков сделал прогноз на финал гран-при АСА в легком весе Артем Резников – Эдуард Вартанян:

«Если смотреть бои Вартаняна с тем же Баговым, когда Али без проблем разобрался с Эдуардом. Мне кажется, Артему будет легче. Если он будет переводить, контролировать, то может выиграть все пять раундов»

Бой Резников – Вартанян состоится в июне в Сочи.

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