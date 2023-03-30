Асланбек Бадаев о подписании Ермекова и Аббасова в АСА: «Мы даем зрителям то, что они хотят»

Теги MMA ACA Sports.ru - Казахстан Даурен Ермеков Нариман Аббасов Спорт Казахстана

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев в сторис у себя в инстаграм поделился мнением о подписании в лигу Даурена Ермекова и Наримана Аббасова:

«Мы даем зрителям то, что они хотят. И, если у нас не получилось кого-то подписать, то дело точно не в нас. Даурен, Нариман. Теперь ваш выход»

Ранее была информация, что лига АСА готова подписать Ермекова и Аббасова для участие в гран-при.

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